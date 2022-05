Yann Fangwa è stato giudicato il migliore nel campionato di Eccellenza. Il giocatore ventunenne del Monastir ha ottenuto 25 punti. In tutte le trentaquattro giornate i tecnici di ciascuna squadra nominavano tre calciatori, ritenuti migliori, della squadra avversaria affrontata.

Un successo. Per l’attaccante francese che col gioco proposto dal tecnico Nicola Manunza è riuscito a mettere in risalto tutte le sue qualità crescendo gara dopo gara. Ha realizzato diciassette reti e fatto diversi assist con prestazioni quasi sempre oltre la sufficienza. Dietro di lui l’esperto Marcello Angheleddu (Villacidrese) che si è fermato a quota 23 punti. Anche per l’ex Atletico, Muravera e Lanusei una stagione da incorniciare. Sul gradino più basso del podio, con 22 punti, Mattia Caddeo (Ghilarza) e Marco Nieddu (Idolo). In quarta posizione, il capitano della Nuorese, Fabio Cocco con 20 punti.

La classifica:

25 PUNTI: Fangwa (Monastir).

23 PUNTI: Angheleddu (Villacidrese).

22 PUNTI: M. Caddeo (Ghilarza); Nieddu (Idolo).

20 PUNTI: Cocco (Nuorese).

19 PUNTI: Tapparello (Ilvamaddalena); Littarru (Taloro Gavoi).

18 PUNTI: Villa (Budoni); Usai (Ferrini); Kamana (Idolo); Luiu (Li Punti); Ragatzu (Nuorese); Mele (Taloro Gavoi).

17 PUNTI: Usai (Budoni); Castro (Taloro Gavoi).

16 PUNTI: Di Angelo (Bosa); Steri (Budoni); Fadda (Guspini); Chelo (Ossese); Mulas, Varrucciu (Porto Rotondo); Falchi (Taloro Gavoi).

