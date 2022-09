È Fabrizio Asunis il nuovo coach della Techfind San Salvatore Selargius maschile, compagine che nella prossima stagione sarà ai nastri di partenza del torneo di serie D regionale di basket.

La novità. Anche la compagine maschile selargina, dunque, cambia guida tecnica. Asunis, infatti, prenderà il posto di Roberto Frau, coach che nella scorsa stagione aveva portato il San Salvatore al primo posto nella regular season e alla semifinale playoff. Il nuovo allenatore arriva da una lunga esperienza, tra Elmas, Esperia (coach dell’allora C/2) e Antonianum Quartu (tra A/3 femminile nel biennio 2013/2015 e C Regionale maschile tra il 2015 e il 2020).

Il commento. Asunis è pronto per questa nuova avventura. “Ringrazio il presidente Mura per aver affidato a me il compito di inaugurare un nuovo ciclo del settore maschile – commenta – come ogni nuova esperienza mi aspetto un arricchimento umano e personale, senza trascurare il sano divertimento”. Chiare le idee anche sulla squadra che andrà a guidare. “Vorrei aiutare i ragazzi – prosegue – a esprimere il massimo potenziale possibile. Lavoreremo su un gruppo già consolidato e ambizioso, cui vorrei dare una forte identità trasmettendo etica, lavoro, professionalità e, in generale, tutte le competenze acquisite nelle mie precedenti esperienze. Ci saranno tanti giovani che costituiranno la base di partenza alla quale, se possibile, aggiungeremo un giocatore in grado di farci fare un ulteriore salto di qualità. Il San Salvatore punterà su aggressività difensiva, transizione veloce in attacco e sul coinvolgimento di tutta la squadra nello sviluppo del gioco”.

