Il Quattro Mori vince a Bolzano e mette un piede nelle semifinali dell’Europe Cup femminile di tennistavolo. Il Sud Tirol ha resistito nel primo match poi ha ceduto, battuto 3-0. Domenica al Palatennistavolo con inizio alle 11 si gioca la partita di ritorno, in terra sarda.

Vittoria netta nel punteggio, ma che ha richiesto massima attenzione nei momenti più importanti. Sin dal primo match dove il coach Stefano Curcio ha opposto Tania Plaian alla numero uno d’Italia Debora Vivarelli. Andamento altalenante, quattro set non bastano, sul 2-2 si va al quinto, dove permane l’equilibrio. Sul 5-5 si va al “Sudden Death” (in pratica chi fa il punto vince), Plaian è aiutata da uno spigolo, e sigla il punto decisivo che indirizza il resto della sfida. Andreea Dragoman tiene in partita Le Thi Hong Loan per un solo set, la rumena vince 11-8, nei successivi due prende il largo. Spetta a Offiong Edem mettere il sigillo alla vittoria, ma Pergel non è avversaria facile. L’ungherese vince il primo set, la nigeriana del Quattro Mori annulla quattro set point nel secondo e vince ai vantaggi. E il testa a testa nei due successivi la premia, 13-11 e 11-8 con un parziale finale di 4-0. Domenica si replica a Cagliari.

CAMPIONATI

Tra domani e domenica ultimo turno dell’anno. I turni di riposo di Marcozzi e Quattro Mori (comunque impegnato in Europa) regalano la scena al Norbello con la doppia sfida in contemporanea. Domani alle 17 nella Palestra di Via Azuni, la squadra maschile sfida il Carrara, capolista a punteggio pieno. È una partita che suscita interesse, al momento il Norbello è la sola rimasta nella scia di Carrara e Messina, le dominatrici della scena delle ultime stagioni. In altro tavolo il team femminile ospita il Prato di due ex, Colantoni e Stefanova.

Domenica chiude la giornata il Muravera, attesa dalla Bagnolese. Il 2022 si chiude mercoledì con il derby Quattro Mori-Norbello, recupero della quarta giornata.

In serie A2 maschile c’è un atteso derby, domani al Palatennistavolo, con inizio alle 15,30. La sfida è tra Marcozzi e TT Sassari, che non hanno ancora ritrovato il ritmo della scorsa stagione.

Domenica in campo anche la A2 femminile. Quattro Mori “B”, Norbello Blu e Muravera “B” difendono il primo posto nei loro gironi, e giocano i concentramenti in programma rispettivamente ad Angolo Terme nel bresciano, Torino, e Colognola ai Colli, nel veronese. Il Norbello Giallo, secondo nel girone D è impegnato in Abruzzo, a Scerni.

