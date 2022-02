La rimonta non è riuscita. Il cammino del Quattro Mori nella Europe Cup di tennistavolo femminile si ferma così alle semifinali.

La doppia sconfitta. Nel match di ritorno contro l’ALCL TT Grand Quevilly, disputato in Francia è stato battuto 3-0. Con l’identico punteggio la squadra francese aveva vinto al Palatennistavolo mercoledì scorso. Una doppia sconfitta che non intacca la soddisfazione di un cammino europeo andato oltre le aspettative, con due primi posti (e otto vittorie) nelle due fasi a gironi, e due vittorie nei quarti con le ungheresi del Budaorsi. Per ribaltare lo 0-3 dell’andata il Quattro Mori doveva vincere almeno 3-1 per giocarsi la finale ai Golden Match, i set supplementari.

Buon avvio di gara. Ale Grand Quevilly, cittadina della Normandia, l’avvio è stato incoraggiante e insolito allo stesso tempo. Plaian ha vinto il primo set con la numero uno francese Chasselin (numero 147 del mondo) per 28-26 annullando undici set point. La rumena ha ceduto nei successivi due set e nel quarto ha perso ancora ai vantaggi, 12-10 dopo una rimonta da 6-10. Si fa ancora più difficile. Dragoman cede a Salpin in quattro set, tutti equilibrati e risolti al foto finish, con la francese più solida nei momenti decisivi. A quel punto è già tutto deciso, in finale va il TT Grand Quevilly. Scendono in campo Ferciug e Li Samson. La giovanissima del vivaio dei Quattro Mori strappa un set all’esperta cinese naturalizzata francese e perde al quarto.

Testa al campionato. Finita l’avventura europea il Quattro Mori si concentra sul campionato, dove occupa la quarta posizione, ed è in corsa per un posto nei playoff scudetto.

