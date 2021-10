A Malaga, dove hanno annullato il contratto biennale per supposti problemi fisici, molti tifosi si mangiano le mani. In Sardegna invece i tifosi gonfiano il petto orgogliosi. Marco Spissu sta dimostrando di poter stare in Eurolega e dopo l'inevitabile periodo di ambientamento è esploso a suon di assist con lo Unics Kazan: 8 passaggi smarcanti nel successo per 83-69 sul Baskonia del compagno di nazionale Simone Fontecchio, 9 assist nella vittoria per 65-58 sul Real Madrid.

Sempre presente. Il play sassarese ha giocato finora in tutte le partite di Eurolega e ha sempre segnato: la media è di 5 punti in 17 minuti di utilizzo. Piano piano Spissu ha preso confidenza con il livello della massima competizione europea e anche i compagni di squadra si stanno abituando ad avere un play puro che sa passare la palla coi tempi e spazi giusti.

Tra i migliori assist-man. Dopo l'exploit delle ultime due partite il sassarese è nella Top 20 dei migliori passatori, ma se si considera il minutaggio, Marco Spissu è addirittura quinto dietro fuoriclasse come Heurtel (Real Madrid), Rodriguez (Milano), Kalnietis (Kaunas) e Blatt (Alba Berlino).

