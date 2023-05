Anche l’Amsicora ha terminato l’avventura europea, con il quinto posto finale all’Eurohockey “Trophy II” di Banbridge, Irlanda del Nord. Grazie alla vittoria per 3-2 sui turchi del Gaziantep, la squadra cagliaritana dovrebbe consentire all’Italia hockeystica di mantenere il posto nella seconda divisione europea. Analogo risultato era stato ottenuto ieri dalla Ferrini al termine del Challenge I (terza divisione) disputato in Croazia a Sveti Ivan Zelina.

L’Amsicora ha vinto la prima partita del torneo, dopo due sconfitte e un pari che aveva assicurato il terzo posto nel girone. Contro il Gaziantep è andato subito a segno Davide Giuliani, al 5’, dopo si è assistito ad una partita dove le due squadre hanno creato occasioni, compreso due corti ciascuna, Ma l’occasione più ghiotta l’ha avuta l’Amsicora, con un rigore che Giaime Carta sbaglia. Dopo l’intervallo lungo i turchi premono e in due minuti segnano due reti, con un Bahrami su corto, e Ozkilic. Non si scompone l’Amsicora che guadagna subito un secondo rigore, e non si scompone il capitano Giaime Carta che ci riprova e lo mette a segno. Non contento, due minuti dopo segna la sua doppietta personale su corto. Quarta e ultima frazione in controllo anche con qualche momento di apprensione, per un corto assegnato al Gaziantep, senza esito, e un’espulsione temporanea, nel finale, di Spanu.

Terminate le fatiche europee sia l’Amsicora che la Ferrini tornano a casa con la mente già rivolta al campionato. La squadra di Tisera e Giuliani è in lotta per la salvezza e negli ultimi tre turni deve affrontare le prime tre della classifica. Per la Ferrini di Ojeda e Caschili c’è da recuperare gli acciaccati e pensare alla trasferta di Bondeno. E fra nove giorni si recupera il derby, in programma sabato scorso e rinviato per gli impegni europei delle due formazioni cagliaritane.

FINALI GIOVANILI

Nello scorso weekend il Cus Cagliari ha preso parte con due squadre alle finali Under 14. A Bologna è giunto quarto con la squadra maschile, dove Andrea Ortu è stato premiato come miglior portiere. Titolo all’HT Bologna. A Bra è stato assegnato il titolo femminile, vinto dalla Lazio, il Cus si è classificato settimo, davanti al Galatea battuto 7-1.

