«È una gara stimolante, di quelle che non capitano tutti gli anni», dice il capitano Debora Carangelo nel presentare il match di giovedì sera al PalaSerradimigni contro il Baxi Ferrol (ore 20.30). È l'andata dei quarti di finale della Eurocup femminile. Il ritorno si giocherà la settimana prossima in Spagna.

L'allenatore Antonello Restivo chiama a raccolta il pubblico: «Le ragazze hanno fatto qualcosa di straordinario che è riuscito solo a Venezia in Eurocup, quindi è l'occasione perché i tifosi dimostrino il loro attaccamento alla Dinamo e diano quell'affetto che le ragazze meritano».

Il Ferrol è in lotta per l'ultimo posto utile per i playoff scudetto in Spagna. Formazione molto profonda ha tra i riferimenti il pivot irlandese Melia (10 punti e 5,4 rimbalzi di media), l'alapivot Mestres (13 punti e 6,6 rimbalzi) e l'ala Mataix (11 punti) e la guardia Joiner (9 punti).

La squadra sassarese deve rinunciare all'infortunata Pastrello e difficilmente potrà recuperare l'ala Begic, mentre rientra l'americana Taylor.

