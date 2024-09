Il primo avversario della stagione non può che evocare ricordi piacevoli. Due stagioni fa, battendo la San Paolo Ostiense in un decisivo doppio confronto, l'Esperia Cagliari ottenne il pass per la neonata Serie B Interregionale, evitando di far ritorno dopo una sola stagione nei tornei regionali.

Qualche mese fa anche i laziali hanno ottenuto la promozione al gradino di sopra, e sabato (ore 17) cercheranno di rifarsi contro gli uomini di Manca nel turno che apre il campionato.

«La preparazione è andata molto bene», dice il capitano Fabio Villani, «abbiamo lavorato tanto, e quest'anno siamo anche riusciti a disputare un'amichevole molto utile contro una pari grado come Cecina. Questo percorso ci ha portati nelle migliori condizioni possibili all'esordio, al netto delle probabili assenze di Potì e Giordano, ancora non al meglio».

L'obiettivo per la nuova annata non è certo un mistero: «Fare un passettino in più rispetto all'anno scorso, giocandocela contro ogni avversario», spiega, «cercheremo inoltre di evitare quelle disattenzioni nei momenti topici che l'anno scorso ci sono costate dei punti. Vogliamo migliorare e lo dobbiamo anche alla società, che ha fatto tanti sforzi per metterci nelle condizioni ideali».

Sabato pomeriggio, la San Paolo aspetterà i granata col coltello tra i denti: «Mi aspetto una partita veloce tra due squadre abituate ad alzare i ritmi», afferma, «ovviamente cercheranno la loro rivincita dopo la sconfitta di due anni fa, ma noi siamo concentrati e determinati a vincere per iniziare al meglio».

