Esordio vince te per Niccoló Dessì (Tc Cagliari), che in tre set ha battuto Giuseppe Catapane, giovane talento di Caserta, nel match valido per l'Open Bnl di Cagliari. E' stato il match del giorno: colpi spettacolari e sostanziale equilibrio al termine dei primi due set. Ha iniziato bene Dessì, con il 6-2 nella prima frazione, ma Catapane ha risposto con il 6-3 nel secondo. Nel set decisivo, il tennista sardo ha ritrovato solidità e gioco, chiudendo 6-2.

Out Riccardo Ciulli, anche lui tesserato con il circolo ospitante: buono l’avvio, poi il sanremese Romeo Spinolo lo ha sorpassato in chiusura di primo set (7-5), per poi chiudere la sfida nel secondo con il 6-4 finale.

Niente da fare per un altro portacolori del circolo di Monte Urpinu, Samuele Porcu, che sul campo 14 ha ceduto 6-3, 7-5 davanti al senese Alessandro Scialla.

Il torneo che si concluderà domenica mette in palio punti utili per l’accesso alle Prequalificazioni di singolare al Foro Italico a maggio, ma anche pass diretti per i vincitori del doppio. Anche per questo gli atleti si sono organizzati e preparati. Nel maschile, coppia di star composta da Noah Perfetti e Andrea Paolini. Ma attenzione anche a Antonio Massara e Alessandro Ingarao: insieme due anni fa, proprio a Cagliari, avevano vinto lo scudetto di doppio ai campionati di Seconda categoria.

