Giocare la serie A2 sviluppando il vivaio: con questo obiettivo, il Tc Cagliari riparte per la nuova stagione. Domenica 9 ottobre, per l'esordio nel campionato nazionale femminile a squadre, le ragazze del circolo di Monte Urpinu saranno impegnate sui campi del Tennis Beinasco.

La squadra del direttore tecnico Martin Vassallo Arguello parte dalle conferme: con le tre “vivaio” Barbara Dessolis (2.3), Marcella Dessolis (2.5) e Beatrice Zucca (2.6), ci saranno la campana Nuria Brancaccio (2.1) e l'ellenica Despina Papamichail (1.9).

In rosa anche le argentine Nadia Podoroska (1.3) e Jazmin Ortenzi (2.3), l'italo-brasiliana Gabriela Ce (2.1), la romena Georgia Craciun (2.2) e Julia Riera (2.5).

Ogni sfida prevede tre match di singolare e uno di doppio.

La fase a gironi del campionato si concluderà il 27 novembre. La prima classificata di ciascun girone si giocherà in un match di andata e ritorno la promozione in A1 (8-11 dicembre) contro la vincente delle sfide secche tra seconde e terze (4 dicembre). La quarta e la quinta si salvano, mentre la sesta gioca in playout (4-11 dicembre). La settima retrocede in Serie B1.

