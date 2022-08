Sono stati pubblicati i calendari dei campionati nazionali maschili di calcio a 5. In Serie A, il 360GG Monastir farà il suo esordio nel massimo campionato il 24 settembre sul campo della Feldi Eboli, formazione campana vice campione d'Italia e che parteciperà alla prossima Champions League. Per il debutto davanti al proprio pubblico la squadra di Diego Podda dovrà attendere il 1° ottobre, quando in Sardegna arriverà il Petrarca di Padova.

Serie A2. Il 24 settembre giocherà in trasferta anche la Leonardo nella prima giornata di Serie A2 sul campo dell'Aosta. Il 1° ottobre al PalaConi arriverà invece il neopromosso Domus Bresso.

Serie B. Il 1° ottobre prende il via il campionato di Serie B con 5 squadre sarde protagoniste. L'unica a giocare la prima in casa sarà il neopromosso Elmas che riceverà il Pavia. Trasferte nel nord Italia per il Sardinia Futsal (contro l'Avis Isola), la Jasnagora (contro il Cardano 91) e il C'è Chi Ciak (contro l'MGM 2000). Il Sestu Città Mediterranea osserverà invece un turno di riposo e giocherà la prima di campionato il sabato successivo sul campo del Futsal Fucsia Nizza.

