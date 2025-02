Ha esordito a 16 anni in Prima categoria Nicola Siddi del Settimo. Lo ha fatto sabato nella gara pareggiata contro la capolista del girone A, il Decimoputzu finita 3-3. Un punto d'oro per la squadra campidanese ottenuto grazie ad un miracoloso intervento di Siddi al 92' di gioco.

«Crediamo e puntiamo molto sui giovani -dice il presidente del Settimo Giuseppe Corona: contro la capolista, Siddi è stato protagonista con diversi interventi: decisivo ovviamente quello in fase di recupero quando Siddi ha preso un pallone insidiosissimo. Un ragazzo interessante che ha talento e voglia di crescere. Abbiamo un buon vivaio ed una squadra juniores che ci sta regalando belle soddisfazioni. In Prima categoria puntiamo alla salvezza. Siamo pronti a far esordire altri juniores».

