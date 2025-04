Completo e dressage ad Abbasanta, vincono Riccardi, Iriu, Moya e Guspini. E lo spettacolo. Nell’impianto di Tanca Regia la stagione dell’equitazione targata Asvi prosegue con un fine settimana ricco di emozioni.

A chiudere la tre giorni la spettacolare gara di cross nel percorso di campagna. Nella CN100 riservata ai cavalli di 5 anni Asvi si registra la vittoria di Luigi Iriu in sella a Ermione Magic. Il cavaliere del Circolo Ippico Usignolo ha fatto sue tutte e tre le prove del completo, tra dressage, salto ostacoli e cross country nel nuovo percorso disegnato da Raffaele Malloni. Dietro di lui Filippo Sechi sull’anglo-arabo Epico e Giovanni Antonio Manca su Ermosa Spina.

Nella CN80 riservata ai cavalli di 4 anni Asvi doppietta di Luca Riccardi: il cavaliere del Circolo Ippico Is Arenas ha portato al successo l’anglo-arabo Fuego Caliente davanti a Favolosa Baia. Completa il podio Riccardo Dettori su Franklin.

Nella CN100 si è imposto, invece, Bachisio Gallleri (CI Monte Oro) in sella a Chanel Grigia, mentre nella CN80 l’amazzone francese Lucie Bardin dell’Ala Birdi Equicenter ha portato alla vittoria Urban Boy. Infine, nella CN60 Sara Milia (CI Boscovivo) spicca la prova di Mr Mojoe.

Quanto al dressage, nella gara riservata ai cavalli di 5 anni Asvi per il Fei Preliminary Dressage Test Giovani Cavalli di 5 anni l’amazzone spagnola Maria Lara Moya (Circolo Equestre Pozzomaggiore) in sella a Espirit si impone precedendo Roberta Vadilonga su Esperanza Anelesa e Andrea Guspini su Etoile Gris, che si riprende la scena nella classifica riservata ai cavalli di 4 anni Asvi per il Fei Giovani Cavalli di 4 anni portando al successo Fourt Touch. Secondo posto per Mattia Frau su Fayd Slam, terzo per Angela Lanzetta in sella a Fujairah.

