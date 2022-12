L’ex tecnico della nazionale Francisco Javier Equisoain Azanza, conosciuto come “Zupo”, è il nuovo allenatore della Raimond Sassari.

Dopo le dimissioni di coach Passino e il ritorno al successo in casa del Fondi sotto la guida di Lorenzo Vosca, la società turritana ha voluto optare per il tecnico spagnolo, che vanta un invidiabile palmares.

L’esperienza del coach iberico potrà tornare utile già alle 18 di domani, quando i rossoblù saranno impegnati nella finale di Supercoppa Italiana in quel di Chieti. L’avversario sarà il Conversano, detentore dello scudetto e al momento secondo in classifica in A Gold di pallamano.

Nella bacheca di Zupo, che ha allenato anche la nazionale italiana, qatariota e portoghese, spiccano i trofei vinti col Portland San Antonio: una Ehf Champions League, 2 Champions Cup, una Masters European Cup, 2 vittorie nella Liga Asobal e in Coppa di Spagna, 3 Masters Spanish Cup.

«La scelta di ingaggiare un allenatore di questo calibro è un segnale inequivocabile di quanto la società sia convinta del fatto che tutti gli obiettivi siano ancora alla portata», ha sottolineato il ds sassarese Andrea Giordo. «Equisoain non ha bisogno di nessuna presentazione, il suo palmares parla per lui. Ciò che mi ha colpito di più, è l’entusiasmo con il quale “Zupo” ha deciso di accettare la nostra proposta, rendendosi immediatamente disponibile nei confronti della società. Sono certo che faremo un ottimo lavoro».

