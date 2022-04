Entra nel vivo la lotta per il salto in Serie D. Del ristretto gruppo di compagini in testa all’Eccellenza stecca solo il Taloro, sconfitto allo scadere nello scontro diretto con l’Ilva, accolta al rientro alla Maddalena con gli onori del trionfo. Adesso c’è una coppia in vetta alla classifica, a quota 63, coi maddalenini a pari punti con l’Ossese che insegue la Serie D anche tramite la Coppa Italia (mercoledì l’andata della semifinale in casa del Barletta). I gavoesi sono a -1 raggiunti dalla Ferrini: domenica si sfideranno al “Polese”, nel big match della terzultima giornata. Sia i cagliaritani (il 27) sia l’Ilva (questo mercoledì) devono inoltre recuperare una partita, entrambe contro il Sant’Elena.

