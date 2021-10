Il vento soffia al minimo, nelle acque antistanti la spiaggia del Poetto, ma non interferisce col programma della prima giornata della terza tappa del campionato zonale windsurf Techno 293, che si corre anche oggi sotto l’egida del Windsurfing Club Cagliari.

Quattro prove, per la veleggiata delle categorie più giovani, e tre regate per i più grandi hanno colorato fino al tardo pomeriggio i due campi di regata.

I risultati. Dopo le prove di ieri, sono al comando Claudio Columbano (Club Nautico Arzachena, CH3), Diego Marghinotti (Winsurfing Club Cagliari, CH4), Mattia Lai (WCC, Under 13), Pierluigi Caproni (WCC, Under 15), Teresa Medde (WCC, Under 17) e Veronica Poledrini (WCC, Plus),

Il programma di oggi. La prima partenza di oggi alle ore 14. Terminate le regate, alle 17 è in programma la premiazione. Seguirà una breve cerimonia alla presenza del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e dell’assessore allo Sport Andrea Floris, per celebrare la conferma del Windsurfing Club Cagliari come prima scuola vela d’Italia, riconoscimento ottenuto dalla Federazione Italiana Vela anche nel 2020 e che ha visto il circolo della prima fermata prevalere su altre 750 scuole vela candidate da tutto il territorio nazionale.

