Ci saranno anche i piloti della rappresentativa sarda tra i 250 in gara al XVI Trofeo delle Regioni di Enduro in programma domenica a Umbertide (Perugia).

I sardi. Nella Major la Sardegna schiererà Massimo Piras e Gian Pietro Mazza del Mc Insolita Sardegna e Andrea Pischedda del Mc Carbonia, Nella Cadetti al via Enrico Cuccu (Mc Lancia Sassi Narcao), Matteo Siddi (Mc Solanas Vintage) e Luca Autelitano (Mc Iglesias) e infine, nella Senior, Giovanni Antonio Pudda (Mc Enduro Buddusò), Pier Mario Scintu (Mc Insolita Sardegna) e Ruben Deidda (Mc Iglesias). A questi si sommano i tre privati Stefano Usai, Marco Piras e Vincenzo Farci.

La gara. Ai nastri di partenza dell’evento organizzato dal Mc Fratta Offroad, ben 18 regioni, più 11 squadre di motoclub e 5 squadre femminili. Tra gli avversari più insidiosi, i campioni in carica della Lombardia e le Marche. In programma due speciali: un Cross test su prato e terreno smosso con un tempo di percorrenza di circa 5’ e un Enduro test misto e molto tecnico, con contropendenze e un fitto sottobosco da attraversare, della durata di circa 6’.

Campionato regionale. Intanto, lo scorso weekend, il portacolori del Motoclub Città di Cagliari, Simone Picciau, si è aggiudicato il 6º round del Campionato Regionale Enduro Fmi disputato in territorio di Sinnai. Picciau (GasGas 350 4t, in 33’53”80) ha vinto l’assoluta della gara organizzata dal Motoclub Solanas Vintage davanti a Manuel Mulas del Mc Mucchio Selvaggio Gavoi (Ktm 4t, a 42”11), secondo. Terzo, invece, Vincenzo Farci del Mc Iglesias (Fantic 250 4t, a 43”22). Nel Mini Enduro, successo di Valentino Azzena (Mc Bruschi Polidoro Tempio, Husqvarna 125 2t, in 17’36”95) davanti a Cristian Floris (Mc Gonnesa, Ktm 125 2t, a 46”35) e Samuele Espis (Mc Solanas Vintage, Beta 125 2t, a 52”78). Nella Sprint Vintage, podio targato Mc Città di Cagliari, con Roberto Carcassi (Cagiva 125 2t, in 19’35”15) sul gradino più alto dopo aver chiuso con un vantaggio di 35”15 su Roberto Faiferri (Cagiva 125 2t, a 35”15) e di 1’23”09 su Giorgio Lobina (Puch Frigerio 248 2t).

