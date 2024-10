Tanca Regia incorona Gian Michele Nonne e Fabrizio e Serena Pintore. Nell’International Event il primo vince la Cei1*, mentre nella tappa Giovani Cavalli si prendono la scena i fratelli Pintore. Ma il fine settimana di endurance, organizzato dalla Fise Sardegna, ha premiato anche altri atleti.

Sabato nell’International Endurance Event si sono sfidati sette binomi nella Cei1* sulla distanza di 101 km: la volata l’ha vinta Fabrizio Pintore in sella a Caos del Ma’, che, però, ha accusato una leggera zoppia, per cui il primo posto è andato a Nonne sul purosangue arabo Deliszjomarc. Per la cronaca, nelle gare di endurance i cavalli vengono monitorati al cancello veterinario, a ogni giro e alla fine della gara, per cui qualsiasi problema fisico, anche se leggero, o un eccesso di battiti del cuore, comporta penalizzazioni, fino all’eliminazione.

Resto del podio tutto al femminile con le sorelle Mattera: seconda Bianca sull’anglo arabo Baschim Love, terza Alessia sull’arabo Brio di Gallura.

L’amazzone corsa Sandra Mazzoni, che si è cimentata nella Cei2* sulla distanza di 120 km, ha fatto registrare un buon tempo cavalcando Hanina du Cavallon. Senza avversari, invece, sulla distanza di 101 km, Teresa Rachele Porcu su Cussorgia de Ierru nella Cei1* juniores.

Domenica la gara regionale con la tappa Masaf. Successi per Fabrizio Pintore, che si è imposto nella Cen B/R sugli 87 km in sella all’anglo arabo Campadi Tue, davanti a Sofia Cabras su Cribbio di Gallura, e per la sorella Serena nella Ceb B (87 km) in sella al pony Tesoro del Golfo. Nella Cen A (distanza di 58 km) si registra poi la vittoria di Monica Secchi sul purosangue arabo Bosco di Chia, mentre nella Debuttanti sui 29 km si impone Chiara Gaspa su Solitario.

© Riproduzione riservata