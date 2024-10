Un passo alla volta ma sempre dritta al successo per la giovanissima amazzone di Porto Torres, Chiara Gaspa. Protagonista di una brillante vittoria nella categoria Debuttanti del torneo endurance disputato nei giorni scorsi nell’azienda Agris di Tanca Regia (Abbasanta), sotto l’organizzazione della Fise Sardegna. Ha dominato nei 29 km in sella a Solitario, il cavallo anglo arabo dell’allevamento di Salvatore Gaspa, padre della giovane preparatrice Francesca. Monitorato al cancello veterinario, Solitario è risultato in forma a ogni giro. Il cavallo vincitore, infatti, ha completato la gara in perfette condizioni, con un rientro di un minuto e quarantacinque secondi con 60 battiti.

Chiara Gaspa ha dimostrato la sua grande abilità in un percorso tecnico e impegnativo, una competizione che ha messo a dura prova tutti i cavalieri. Una gara che corona il sacrificio, la passione e la determinazione dell’atleta turritana. Al secondo posto, nella stessa categoria, si è classificato Costantino Sanna, un altro turritano che continua a raccogliere successi nel mondo dell’endurance.

