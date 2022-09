Il fiuto per la vittoria non gli è mai mancato, così come il talento per mettere la propria ruota davanti a tutti. Emiliano Murtas è il padrone della tredicesima edizione della ‘’Coppa Santa Croce-2º Memorial Beppe Meloni’’, manifestazione su strada di ciclismo amatoriale sardo ieri a Oristano. Un appuntamento, organizzato dal G.S. Amatori Oristano, che ha coinvolto oltre cinquanta corridori che si sono dati battaglia negli 82 km di gara.

Una gara che ha visto il portacolori della Donori Bike siglare il settimo successo stagionale, regalando al suo team la ventiduesima vittoria in questo 2022. Prova complessa, il caldo prova la resistenza dei corridori, che nonostante ciò impostano subito un ritmo deciso. Ad aprire le danze è Giorgio Balzano capace di portare via con sé un gruppetto di circa sei uomini i quali, con il passare dei chilometri, diventeranno quattro. Il tentativo è buono, Balzano è corridore determinato e sa di poter movimentare la situazione. Da dietro, una volta superate le salite presenti nella fase centrale di corsa, Murtas capisce di doversi muovere e quando mancano 20 chilometri all’arrivo esce dal gruppo seguito da Mauro Vacca riportandosi sui battistrada.

La Donori Bike, mattatrice della corsa, ha due uomini davanti: Murtas e Massimo Pintori in fuga già dalle battute iniziali. L’epilogo si traduce in una volata imperiosa di Murtas che non lascia spazio a repliche. Alle sue spalle Mauro Vacca, terzo il compagno di squadra di Murtas Massimo Pintori. A completare la festa della Donori Bike ci pensa Eros Piras, settimo, che regola il gruppo inseguitore, archiviando così una giornata all’insegna del divertimento e del confronto genuino, che ha visto emergere la classe di un corridore da sempre in prima linea.

