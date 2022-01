Salgono a due le gare che l’Hermaea Olbia dovrà recuperare nella A2 femminile di volley. Rinviata la sfida esterna con Sassuolo per casi di positività al Covid nel gruppo squadra delle emiliane, il club gallurese è stato costretto a chiedere a sua volta il rinvio della partita casalinga con Brescia, in programma in origine domenica16 gennaio per la 4ª giornata di ritorno.

I positivi. In attesa delle date dei recuperi, la squadra di Dino Guadalupi si allena a ranghi ridotti: delle 9 positività al Covid rilevate dall’ultimo giro di test, 6 riguardano giocatrici. Nelle prossime ore è previsto un nuovo giro di molecolari: la speranza è che non emergano altre positività e che le giocatrici interessate si siano negativizzate, così che l’Hermaea potrà ricominciare a lavorare regolarmente in vista del ritorno in campo.

La vittoria prima dello stop. L’ultima partita giocata risale al 19 dicembre e alla vittoria esterna contro Aragona, quarto successo di fila valso il balzo a quota 21 nel girone A, al quarto posto dietro le “big” Macerata, Marignano e Brescia. Un trend da cui ripartire per provare a centrare l’obiettivo stagionale dei playoff a cominciare da quello che, salvo rinvio, dovrebbe essere il primo appuntamento del nuovo anno: la trasferta in casa del Sant’Elia, in programma domenica 23 gennaio.

