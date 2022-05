Turno infrasettimanale nelle semifinali playoff di Serie D che regala la prima finalista del campionato.

La finalista. È Elmas che, al termine di una garadue chiusa dopo un supplementare, batte il San Salvatore Selargius per 79-74 e lo elimina. I selargini era la prima testa di serie della griglia playoff e cercavano la vittoria esterna per riportare la sfida a gara 3, da disputare in casa.

La gara. Il quintetto selargino, allenato da Roberto Frau, parte bene e il vantaggio, all’intervallo, è già in doppia cifra (25-35). Divario che si dilata ulteriormente nel terzo quarto, fino al 41-54 del 30’. Nell’ultima frazione Elmas migliora le sue percentuali al tiro e impatta sul 68 pari a 20 secondi dalla fine, grazie ad un canestro di Salis. Il supplementare è di marca masese, chiudendo la contesa sul 79-74 che vale la finale. Al San Salvatore non basta avere il top scorer della gara, Uda, con 22 punti.

Carbonia pareggia la serie. Si dovrà attendere, invece, garatre per decretare la seconda finalista. In garadue, infatti, Carbonia supera Sennori per 77-57, al termine di una partita passata al comando. Il break decisivo arriva nella terza frazione (dal 38-32 del 20’ al 63-43 del 30’). Tra i padroni di casa da segnalare i 19 punti realizzati da Ivaldi. In questa serie, al momento è decisivo il fattore campo. Conferma o smentita arriverà sabato, in occasione di garatre, in programma a Sennori, alle 18.30.

