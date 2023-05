Se Ferrini e Amsicora giocano in casa nella Élite maschile, altrove è arrivato il momento del tutto o niente, dentro o fuori. Si parla di Ferrini e Amsicora femminili, che nell’ultima giornata si giocano un posto nella finale scudetto, e della Juvenilia Uras all’ultimo ostacolo nella corsa verso la promozione alla Élite maschile.

SERIE A ÉLITE MASCHILE

Il turno sembra favorevole, sulla carta, alla Ferrini che domani riceve la visita del Bonomi. La squadra cagliaritana deve riprendersi dalla sconfitta di sabato scorso con il Butterfly, per mantenere almeno il secondo posto in classifica, quello che regala la finale scudetto. Il Bonomi è ultimo e attardato dopo gli ultimi risultati, rispetto alle altre che hanno accelerato il passo e accorciato la classifica.

A Ponte Vittorio si gioca Amsicora-Butterfly, due squadre che stanno ritrovando vigore dopo un momento negativo. Addirittura la squadra romana minaccia ora il trio delle seconde distante appena tre punti. L’Amsicora, nell’ultima partita, ha pareggiato a Roma con la Tevere.

SERIE A ÉLITE FEMMINILE

Ultima giornata, il calendario sembra essere scritto da un amante della suspence. Ferrini e Amsicora occupano la seconda posizione, dietro il Butterfly, già matematicamente primo e in finale. Alle loro spalle la Lorenzoni che spera nell’aggancio (pena la retrocessione) che non servirà a mandarla in finale. Manco a dirlo sono in programma Ferrini-Butterfly e Lorenzoni-Amsicora. Tutte le combinazioni, tante, sono possibili. Un fatto è certo, tra Ferrini e Amsicora, il cammino di una delle due si ferma domenica. In caso di arrivo a parità di punti la Ferrini è in vantaggio negli scontri diretti sia con l’Amsicora (per differenza reti) che con la Lorenzoni.

Al “Maxia” sarà il derby delle sorelle Granatto, Delfina che gioca nella Ferrini, e Maria Victoria che gioca nel Butterfly. Sono due delle migliori giocatrici del campionato. A Bra, si gioca una sfida di lungo corso tra Lorenzoni e Amsicora, due destini si incrociano, l’esito della sfida è imprevedibile. Le due finali scudetto sono in programma il 10 e 11 giugno.

SERIE A1 MASCHILE

Ultimo turno e ultima curva per la Juvenilia Uras, che arriva all’appuntamento decisivo per la promozione al comando della classifica, pur insieme a Reggio Emilia penalizzato dalla differenza reti negli scontri diretti.

Non ha alternative la squadra di Tocco. Deve vincere a Potenza Picena, contro la penultima che ha uno score recente di quattro sconfitte nelle ultime cinque partite.

Reggio Emilia ospita invece l’Adige, retrocesso con l’en plein di sconfitte. C’è un solo risultato che aprirebbe le porte della serie A Élite, battere il Potenza Picena.

Ultima partita anche per Cus Cagliari e HT Sardegna nel girone B, entrambe in trasferta in Toscana. Universitari a Pisa, con il terzo posto ormai consolidato, mentre l’HT Sardegna già retrocesso chiude la stagione a Pistoia.

