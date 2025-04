Due vittorie e l’Amsicora e la Ferrini ridisegnano la classifica della serie A Élite femminile. L’ultima di andata è da incorniciare, l’Amsicora vince a Roma, 3-0 alla Lazio, e si ritrova in vetta alla classifica in beata solitudine. La Ferrini batte 2-0 il Cus Torino, lascia lo scomodo penultimo posto per insediarsi al quarto, e segna la prima sconfitta per la ex capolista.

La domenica hockeystica era iniziata con la vittoria della Ferrini. Solide, decise, attente, le ragazze di Valeria Spitoni sono passate in vantaggio con Sambenedetto. Non sono mancate le occasioni per pareggiare, al Cus Torino, ma D’Ascola ha chiuso la porta. Occasioni anche per la Ferrini, che ha chiuso i conti con Granatto a metà dell’ultima frazione.

Poche ore dopo l’Amsicora ha risposto. Atteggiamento aggressivo che ha tolto il respiro alla Lazio, crollata nella terza frazione. Tre reti in sette minuti, la prima nasce da una ripartenza a centrocampo, segue una mischia che Valenti risolve. Maryna Khilko raddoppia su corto, passa un minuto e arriva il tris. Vynohradova recupera una pallina, parte alla sua maniera e serve l’assist a Valenti che segna la settima rete stagionale, miglior marcatrice del campionato.

Serie A Élite maschile

Un sabato meno soddisfacente per le tre formazioni cagliaritane. Si salva la Ferrini che ha pareggiato con la Lazio, 1-1, e mantiene il secondo posto in classifica. In svantaggio dall’inizio del secondo quarto, ha atteso l’ultimo quarto d’ora per spingere e creare le condizioni per raggiungere il pari. A quattro minuti dalla fine, al primo corto stoppato, Edris può finalmente battere a rete e segnare.

Il distacco dalla Tevere aumenta, i romani hanno battuto 2-1 il Cus Cagliari. La squadra di Jorge è stata più reattiva giocando una buona partita. È andata in vantaggio con Abdallah, ma dopo l’intervallo ha subito il pareggio e la seconda rete. Il Cus è ultimo e il ritardo dalla zona salvezza è salito a sette punti.

Inatteso capitombolo dell’Amsicora, battuta 4-1 dal Valchisone. Con Carta e Ojeda in condizioni precarie, non è riuscita a fermare la squadra piemontese che ha sbloccato il risultato dopo due minuti. L’Amsicora ha creato tanto, ha battuto 13 corti sprecandoli, nel frattempo il Valchisone ha segnato altre tre reti. Sul 4-0 Ojeda ha accorciato le distanze nel finale.

Serie A1 maschile

In un girone dominato dal Butterfly Roma, a punteggio pieno con media di sei reti a partita, la lotta è per il secondo posto, ora occupato dall’HT Sardegna. La squadra di Sergio Pia ha battuto il Potenza Picena per 3-0 con reti di Porru, Serra e dell’argentino Bonini. La juvenilia Uras ha pareggiato 1-1 con l’HC Roma. Tutto nel finale, vantaggio romano e immediato pari di Tosin.

