È stata una decisione presa all’ultimo momento o giù di lì. Una decisione frutto dell’intuito e del saper aspettare che vale una medaglia d’argento ai Tricolori Allievi, un netto miglioramento e il minimo per gli Europei Under 18 che si svolgeranno a Gerusalemme. Elisa Marcello ha ottenuto uno splendido secondo posto sui 400 con il tempo di 55’’24, ieri all’Arena Civica di Milano. La sua corsa elegante ha conquistato spettatori, rivali e addetti ai lavori sfiorando con delicatezza e decisione il tartan color verde chiaro dove ha disputato una delle gare più belle del suo percorso sino a questo momento.

Le sue prove. La portacolori dell’Atletica Valeria, seguita da Andrea Sole, ha affrontato il giro di pista solo tre volte, di cui due in occasione dei campionati italiani. Pochissime, eppure sono bastate alla giovane atleta per mostrare il suo talento palesatosi già dalla categoria Cadetti dove siglò personali come 10’’05 sugli 80, 40’’07 sui 300 e 1’42’’97 sui 600. Nei 400 la prima uscita è stata fatta il 14 maggio al ‘’Santoru’’ di Cagliari, gara in cui corse in 57’’00. Sabato scorso, in batteria agli italiani, ha fatto un evidente passo in avanti con 56’’03 per poi migliorarsi ancora in una finale di caratura vinta da Gloria Kabangu in 54’’93. La Marcello ha saputo gestire bene la gara, terminando in progressione e arrivando gli ultimi 150 metri con le energie giuste per concludere in spinta. Il suo nuovo personale si avvicina anche al record sardo di categoria, che attualmente appartiene a Daniela Porcelli del Cus Cagliari la quale, a Roma nel 1978, coprì la distanza in 54’’52.

Il 2022 della Marcello parla senza bisogno di troppe precisazioni: 7’’79 sui 60, medaglia d’argento sui 200 Indoor Under 18 in 24’’72, personale sui 100 in 12’’22 a cui si aggiunge questa nuova medaglia appena messa al collo. “Ho deciso di fare disputare a Elisa i 400 solo un mese e mezzo fa. È stata una piccola follia, molti altri tecnici l’avrebbero schierata sui 200 ma sapevo che avrebbe potuto rendere molto bene sulla distanza doppia’’, spiega il tecnico. “Abbiamo svolto allenamenti ben ponderati per non forzare, giusto qualche 200 a ritmo gara oppure un 600 seguito da 2 volte i 300. Elisa è giovanissima, deve crescere con calma’’.

I prossimi impegni. La seconda parte di stagione si appresta ad entrare nel vivo e gli obiettivi non mancano. “Adesso pensiamo a recuperare’’, conclude Sole, “poi riprenderemo ad allenarci bene aumentando leggermente l’intensità. Elisa è un grande talento ancora tutto da scoprire, deve stare serena senza mai dimenticarsi il desiderio di mettersi in gioco e di divertirsi quando corre’’.

© Riproduzione riservata