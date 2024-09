Ieri sera, il primo dei due match di Ehf European in programma tra ieri e oggi al PalaSantoru si è chiuso in pareggio. La Raimond Sassari e i lussemburghesi del Dudelange torneranno in campo alle 18.30 di oggi, sempre davanti al pubblico turritano, per la gara di ritorno che deciderà quale delle due contendenti accederà al secondo turno. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallamano Tv.

L’intenso ed emozionante incontro disputato nella giornata di ieri ha visto un avvio equilibrato (3-3 al 5’), seguito dal primo “strappo” degli ospiti (10-5 al 13’), dal riscatto dei rossoblù che al 18’ hanno impattato (11-11) e dalla rete di Koller che, a 6” dalla fine del primo tempo, ha portato il Dudelange sul 19-18.

Nella ripresa sono stati ancora i lussemburghesi a tentare ripetutamente la fuga ma Nardin e Pavan hanno tenuto i sassaresi in scia. A 7’ dal termine, Nardin e Delogu hanno portato la Raimond dal -3 (32-35) al +1 (36-35) ma Etute, a un minuto dalla fine, ha segna il gol del definitivo 36-36 e ristabilito la parità.

Migliori marcatori dell’incontro Nardin (13), Bronzo (7) e Hamidovic (4) tra le fila della Raimond, Koller, Ilic (7) ed Etude (6) tra gli ospiti.

Gli altri appuntamenti. Alle 15 di oggi l’atteso debutto stagionale della Verdeazzurro Sassari, che nella prima giornata della A Silver ospiterà il Romagna al PalaSantoru. Nella terza giornata di A1 femminile, invece, la Lions Sassari reduce da due sconfitte nette proverà a riscattarsi, alle 15 di domani, nell’incontro che disputerà tra le mure amiche con il Teramo, anch’esso ultimo a quota zero.

