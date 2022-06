Manuel Fois e Giulia Deiana nel singolo Open, Daniele Olla e Alessandra Ciaccia per la Terza categoria, Luca Mercenaro e Alessandra Idini per la Quarta. Questi i campioni sardi di singolo 2022 di beach tennis che hanno conquistato il titolo sulla spiaggia di Torre Grande, nei campi allestiti dall'Eolo Beach Sports. A luglio, gli stessi campi ospiteranno i Campionati Sardi Under (sabato 9 e domenica 10) e il torneo internazionale Bt100 Eolo Beach Contest Proxienergy (da giovedì 28 a domenica 31 luglio).

Nell'Open maschile, il campione italiano Under 14 di singolo e doppio misto Manuel Fois ha conquistato il titolo regionale battendo 6-4, 2-6, 10-8 in finale Andrea Reginato (quattro anni fa campione del mondo Under 18 in doppio). Per l'Open femminile, dopo il titolo nazionale outdoor vinto lo scorso anno a Giulianova e quello indoor di quest'anno a Imola, ennesimo trofeo per Giulia Deiana, che ha superato 6-2, 2-6, 10-5 Sara Orrù.

Tra i Terza categoria, vittorie per Daniele Olla (9-4 su Enrico Montisci) e Alessandra Ciaccia (9-5 su Micaela Giannelli); tra i Quarta, ìper Luca Mercenaro (9-0 su Dario Denaci) e Alessandra Idini (9-6 Marinella Cerusico).

Sempre nel fine settimane e sugli stessi campi è andata in scena la prima tappa del Circuito Coppa Sardegna Tpra, con Mercenaro/La Brocca vincitori nel doppio maschile (7-5 su Somaroli/Serra), Vivoli/Pisanu nel doppio femminile (6-4 su Idini/Cerusico) e Somaroli/Pisanu nel doppio misto (6-3 su Floris/Idini).

«E' stato un campionato intenso, con più di 100 partite giocate. Fin dai primi turni ci sono stati tanti match combattuti con risultati inattesi. Le fasi finali dei tornei sono lo specchio del movimento, con un'età media dei finalisti sempre più bassa ed un gioco caratterizzato da un gran dinamismo», chiosa Diego Fratini, nella doppia veste di fiduciario provinciale Fit e di organizzatore.

© Riproduzione riservata