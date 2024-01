Si è completata oggi la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Netta vittoria (0-3) della capolista Ilvamaddalena sul campo del fanalino di coda Villacidrese. Le reti di Madero al 9’, Nicolas Maitini al 55’ e Serra all’87’. I maddalenini si riportano a più sette dalla Ferrini che ieri si era imposta (0-1) a Calangianus.

L’Ossese piega (3-1) il Ghilarza e scavalca in terza posizione il Tempio (sconfitto ieri 3-0 dalla Tharros). A segno per i bianconeri Mainardi al 2’ e al 95’ e Villa al 20’, per i giallorossi il gol della bandiera di Caddeo al 63’.

A Sassari il Li Punti affonda (3-0) il Sant’Elena. I gol di Pulcinelli al 35’ su rigore, Serna al 58’ e Lemiechevsky al 92’.

L’Iglesias si aggiudica (1-0) il derby del Sulcis contro il Carbonia. Decisiva la rete del capitando Gianluigi Illario al 12’ della ripresa.

Unico pareggio (0-0) quello tra San Teodoro e Villasimius.

Ha riposato il Bosa.

