Sconfitto dall'Ossese nella finale regionale dei play off per la promozione in Serie D, il Villasimius non ne fa un dramma. Resta la sua stagione straordinaria in un campionato difficilissimo con avversari del calibro della stessa Ossese e dell'Ilvamaddalena.

La sconfitta nella finalissima di Abbasanta non cancella insomma un’annata che rimarrà nella storia della squadra sarrabese. Gli uomini di Nicola Manunza hanno cancellato il precedente record di punti (57 contro 40) nella categoria arrivando sino alla finale playoff dopo aver eliminato il Tempio nel primo turno. Contro i bianconeri è probabilmente mancata l’esperienza. Davanti Camba e compagni hanno trovato una super corazzata che aveva già disputato la finale due anni fa. «Grandi meriti all’avversario», dice Manunza, «che ha approcciato subito bene la partita con aggressività e giocando bene tecnicamente. Abbiamo probabilmente pagato l’inesperienza non essendo abituati a questo tipo di partite. Nella ripresa siamo scesi in campo con la mente più libera riuscendo ad accorciare le distanze ma ormai era troppo tardi. L’Ossese ha meritato di vincere e come avevo detto anche alla vigilia è la squadra più pronta a partecipare alla fase nazionale».

Una stagione che resta fantastica. «Siamo una matricola. Abbiamo fatto qualcosa di impensabile sino a qualche mese fa. Complimenti», chiude, «alla società ed ai ragazzi che sono stati formidabili». Il vice Thomas Congia: «Un gruppo eccezionale. Questa finale è stata il regalo per quanto fatto durante la stagione. Giocare queste partite con tanto pubblico è davvero speciale».

Ad assistere alla partita anche il sindaco di Villasimius, Luca Dessì, che è stato presidente della società ai tempi d’oro, ottenendo la storica promozione in Eccellenza e portando giocatori del calibro di Mauricio Taricco e Giampaolo Murru. «L’Ossese ha meritato confermando quanto sancito dalla sessione regolare. Ha chiuso al secondo posto, noi terzi. Non abbiamo nulla da recriminare. Abbiamo disputato un ottimo campionato. È stato fatto qualcosa di straordinario. Le intenzioni della società erano quelle della salvezza: siamo arrivati ai playoff. Quindi non si può dire nulla. Soltanto elogi e ringraziamenti. L’Ossese ha avuto più voglia di arrivare in fondo: sono contento per questa società che rappresenta un paese che merita».

