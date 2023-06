Sarà un arbitro pugliese a dirigere domani la gara di ritorno che vale la Serie D fra Budoni e la squadra umbra della Ellera.

Sarà Luca Tagliente di Brindisi il direttore di gara. I suoi collaboratori designati sono Massimiliano Ciruillo di Roma e Marco Roncari di Vicenza. La gara avrà inizio alle 15,30. Grande l'attesa a Budoni e nella Gallura.

All'andata i sardi di Raffaele Cerbone si sono imposti per 2-0. Al Budoni basta un pareggio per essere promosso in D. Finora la squadra di Cerbone ha vinto tutte le gare playoff giocate contro la Boreale e contro la Ellera in Umbria.

Il pronostico insomma è per i sardi, ma mister Cerbone mette tutti in guardia prevedendo una partita tutt'altro che facile con gli umbri che faranno di tutto per ribaltare il pronostico.

