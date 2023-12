Le quattro squadre galluresi che disputano l'Eccellenza in questa tornata di campionato, esattamente la 14esima, sono andate tutte a punti, per un totale di 8. La parte del leone l'hanno fatta Tempio e San Teodoro - Porto Rotondo con le rispettive vittorie: in casa i galletti contro l'Ossese, e i lagunari in trasferta a Bosa ne hanno messo insieme 6.

I due restanti, ovviamente uno per parte, li hanno conquistati Calangianus, pari ad occhiali a Carbonia, e maddalenini in casa, con la spartizione della posta (un gol per parte) con il Ghilarza. Andando al dettaglio di goal segnati e prestazioni fornite, non si può non iniziare dal Tempio, che ha vinto con un bel poker sugli ossesi.

Questi ultimi hanno certamente risentito, come del resto anche l'Ilva, di una sorta di stress da Coppa Italia, che più mentalmente che fisicamente ne ha minato la piena efficienza. Da evidenziare il fatto che gli azzurri tempiesi, ancor più delle volte precedenti, hanno tenuto il campo magistralmente, ed è stata sontuosa la prestazione di Gomez, sia nelle vesti di assistman, che di uomo ovunque ed impreziosita ulteriormente dalla segnatura.

Che dire poi dei Teodorotondini, che in dieci giornate hanno rivoltato la loro classifica passando dagli ultimi posti, all'attuale posizione in seno ai play off. Alessio Mulas poi non finisce di stupire: anche contro il Bosa ha messo a segno una doppietta, con conseguente incremento nella classifica cannonieri che lo vede saldamente in vetta. Terminiamo con Calangianus ed Ilva, con la prima che ha riportato a casa un altro prezioso punto in chiave salvezza dalla trasferta di Carbonia, e col morale alto attende ora il posticipo di sabato 9 dicembre dove nel derby dell'alta Gallura affronterà i cugini tempiesi.

Infine l'Ilva che non ha certamente vissuto una settimana delle migliori: mercoledì è stata eliminata dalla Coppa Italia, dopo i calci di rigore, dall'Ossese e domenica ha dovuto a malincuore dividere la posta, in casa, col Ghilarza. Ciò nonostante la classifica non tradisce tentennamenti: sono sempre 6 i punti di vantaggio che gli isolani frappongono dalla loro prima posizione alla seconda piazza occupata dal Tempio.

