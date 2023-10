Nei posticipi di oggi del campionato di Eccellenza successi di Ilvamaddalena e Barisardo.

L'Ilva di mister Carlo Cotroneo ha travolto il Sant'Elena per 5-2 e si è portata nuovamente in solitudine in vetta alla classifica. Una dimostrazione di forza quella dell'Ilvamaddalena vittoriosa per 5-2 e andata a segno con Madero, Kiwibo, Maitini, Di Pietro e Sias.

Per il Sant'Elena di mister Piras, i gol li ha siglati Atzei e Porru su rigore. Successo netto con gli isolani che si stanno dimostrando i più forti del torneo. Nell'altra gara giocata dopo gli anticipi di ieri, successo del Barisardo, tornato alla vittoria dopo alcune sconfitte.

Ne ha fatto le spese l'Ossese, piegata per 1-0 con gol di Salho.

© Riproduzione riservata