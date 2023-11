Si è completata oggi con due gare la 12esima giornata del campionato di Eccellenza. Preziose vittorie esterne per Ossese e Calangianus.

A Sassari, grande vittoria (3-4) dell’Ossese. Partenza letale dei bianconeri in vantaggio al 2’ con Tanda. Al 6’ il raddoppio di Chelo. All’11’ il Li Punti accorcia le distanze con Tugulu ma due minuti più tardi segna ancora l’Ossese con Madeddu. Al 16’ il poker di Llanos. Nella ripresa, all’8’ Coulibaly dimezza il distacco. Al 24’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Ba. Nel finale la rete del 3-4 di Castiglieco. L'Ossese aggancia in sesta posizione Bosa, Villasimius e lo stesso Li Punti.

A Capoterra, vittoria di misura (0-1) del Calangianus sul Sant’Elena. Decisiva la rete di Tusacciu. Per i giallorossi, sempre penultimi, si tratta della seconda vittoria stagionale. Il Sant'Elena è terzultimo con l'Iglesias a quota 12.

© Riproduzione riservata