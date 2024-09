E' iniziato oggi il campionato di Eccellenza. Il Budoni espugna (0-1) il campo del Carbonia. Decisiva la rete di Barboza al 34’ del primo tempo. Vince anche l’Ossese al termine di un incontro combattuto con la Ferrini Cagliari. Ospiti avanti con Podda su rigore. Poi si scatenano in bianconeri a segno con Saba, Gueli e Mascia. Boi per i blucerchiati accorcia le distanze. A Nuoro, nella sfida tra nobili del calcio sardo il Tempio supera (1-2) la Nuorese. Le marcature dei galletti di Donati al 22’ e Zirolia al 55’. Per la Nuorese, Satta all’82’.

La corazzata Monastir bloccata (1-1) in casa dal Taloro Gavoi. Padroni di casa avanti al 33’ con Naguel. Nella ripresa, alla mezzora il pareggio dell’eterno Roberto Mele. Nel finale Cocco fallisce un rigore.

Con il risultato di 2-1 il Ghilarza piega il Villasimius. A segno Chappino e Orro per i giallorossi.

Al “Signora Chiara" vittoria (1-2) dell’Alghero contro il Calangianus. Ospiti avanti al 24’ della ripresa grazie ad una autorete. Al 31’ il pareggio di Demurtas. Al 46’ Mereu regala tre punti agli algheresi.

Con un gol di Illario, l’Iglesias espugna (0-1) il campo del San Teodoro. A Lanusei, il Barisardo batte (2-0) il Li Punti.

© Riproduzione riservata