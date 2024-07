Tre importanti conferme in casa Nuorese. La società barbaricina promossa in Eccellenza, ha confermato per la prossima stagione il capitano Fabio Cocco e i centrocampisti Emerson Ramos Borges e Alessandro Steri.

Giocatori di grandissimo talento, tanta esperienza e tanta classe in grado di fare la differenza anche in Eccellenza. Nell'ultima stagione sono stati tra gli uomini determinanti nella vittoria colta nel girone B della Promozione.

I tre giocatori hanno subito trovato l'accordo con la società che resta sul mercato per presentarsi al prossimo campionato con una rosa competitiva.

