Non va oltre il pari (1-1) la Ferrini Cagliari nel match casalingo contro la Villacidrese non riuscendo, così, ad approfittare del turno di riposo della capolista Ilvamaddalena. I cagliaritani sono a sei punti dalla vetta con una partita in più rispetto agli uomini di Carlo Cotroneo. Punto d’oro per la squadra di Graziano Mannu che lascia l’ultimo posto, ora occupato dal Sant’Elena. La squadra quartese è stata battuta (3-0) sul campo del Tempio, terzo a tre lunghezze dalla Ferrini.

Il Ghilarza ha travolto (4-0) il Barisardo e consolida la quinta posizione. Successo (2-0) anche per il Villasimius, ora sesto, contro il Calangianus.

Sono terminate in parità Carbonia-Li Punti (1-1), San Teodoro-Ossese (2-2) e Taloro-Iglesias (3-3).

© Riproduzione riservata