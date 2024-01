Riprende sabato sei gennaio il campionato regionale di Eccellenza. Le gare si giocheranno alle 15.

In programma Barisardo-Bosa, Calangianus-Ghilarza, Iglesias-Tempio, Ossese-Ilvamaddalena, San Teodoro-Ferrini, Tharros-Sant'Elena, Villacidrese-Taloro Gavoi, Villasimius-Li Punti. Riposa il Carbonia. Oggi come è noto si recupera Ferrini-Ilva, una gara importantissima per il salto in Serie D, sospesa due settimane fa a causa del vento sullo 0-0.

Per sabato l'Ilva, capolista, allenata da Carlo Cotroneo, è attesa da un altro impegno non facile a Ossi. La Ferrini affronterà come visto ugualmente in trasferta il forte San Teodoro. Grande attesa anche per Villasimius-Li punti con i locali in forte ripresa e ancora, per Tharros-Sant'Elena e per Villacidrese-Taloro: due gare importantissime per la salvezza.

Il Tempio torna a Iglesias dopo tanti anni: una gara fra grandi squadre del passato destinata sabato ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni.

© Riproduzione riservata