Si gioca per la salvezza. Per venerdì è in programma la gara di andata dello spareggio che vale la permanenza in Eccellenza Alghero-Ferrini Cagliari.

Si gioca nella città catalana alle 16, con fischio d’inizio alle 16. La gara sarà diretta dall'arbitro Marco Spiga di Carbonia. L'Alghero ha finito il campionato di Eccellenza al terzultimo posto; la Ferrini al quartultimo.

La gara di ritorno si giocherà a Cagliari al campo Polese di viale Marconi il prossimo primo maggio.

