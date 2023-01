Tutte in campo domani alle 15 in Eccellenza per la quarta giornata del girone di ritorno. Si rigioca ad appena tre giorni di distanza dal primo turno del 2023, che ha nuovamente ribaltato la situazione in vetta: ora Budoni e Latte Dolce sono appaiate.

Sfida a distanza. L'incontro di cartello è senza dubbio Ossese-Budoni, quarta reduce dal turno di riposo contro una delle due prime. I bianconeri voltano pagina dopo le dimissioni di Giampiero Loriga e del suo staff: debutta Marco Sanna, che rientra in panchina a un anno e mezzo dalla fine dell'esperienza alla Nuorese. Si trova subito un avversario di spessore, il Budoni guidato dai gol di Giuseppe Meloni (suo giocatore in verdazzurro) a segno in tutte le partite della striscia aperta di quattro vittorie consecutive. Scottato dalla sconfitta per 3-2 col Bosa giovedì, il Latte Dolce torna in casa (al "Vanni Sanna") per ricevere la Tharros. I sassaresi avant’ieri hanno subito la seconda sconfitta in questa Eccellenza.

Scontro salvezza. L'altro match decisivo è quello tra Monastir e Arbus, rispettivamente penultima e quartultima. I padroni di casa, che stanno provando a risalire la classifica, si giocano tanto nella corsa per restare in Eccellenza essendo a -5 dai playout occupati proprio dagli avversari di domani. Ospiti senza Atzori e Spina, squalificati. Giovedì il Monastir ha perso 2-1 a Gavoi col Taloro, risultato che ha portato i rossoblù di Mario Fadda al terzo posto: per confermarlo trasferta sul campo del Li Punti ultimo in classifica. La Ferrini punta a proseguire la sua ottima serie (cinque vittorie nelle ultime sei) contro il San Teodoro, ritrova un elemento fondamentale come Alberto Usai che ha scontato la squalifica. Sanzioni superate anche per il Carbonia, che torna ad avere quasi tutti gli effettivi (mancherà il difensore Hundt) per la trasferta di Ghilarza. Determinanti per la zona bassa anche Lanusei-Sant'Elena e Villacidrese-Iglesias, si gioca a Bonorva Bosa-Nuorese. Riposa il Calangianus.

