Sabato si gioca (ore 15) l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Eccellenza. Riflettori puntati sulla sfida al vertice Ferrini Cagliari-Ilvamaddalena. I cagliaritani, secondi in classifica, proveranno a riaprire il campionato. Gli ospiti, in formazione rimaneggiata per le squalifiche di Dominguez e Nicolas Maitini, proveranno invece ad incrementare ulteriormente il vantaggio. Nei blucerchiati sarà assente Sandro Scioni.

A San Gavino Monreale, la Villacidrese, ultima della classe ma in forte ripresa, affronta il più quotato Tempio. In chiave playoff, posta in palio pesante nel match San Teodoro-Taloro. Al “Signora Chiara” il Calangianus riceve il Bosa. Spicca anche la sfida tra ex nobili Iglesias-Tharros. Il Ghilarza è atteso all’“Is Casas” di Villasimius. La squadra di Nicola Manunza viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo di Oristano.

Al “Walter Frau” di Ossi, l’Ossese deve vedersela col Carbonia. Infine, dopo il turno di riposo il Sant’Elena fa visita al Barisardo.

