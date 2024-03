Si giocano sabato tre gare di Eccellenza per la 13esima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

In campo alle 15, Tharros-Ossese, e Bosa-Ilva. Domenica scorsa per la stessa 13esima giornata di ritorno sono state giocate Carbonia-Ghilarza (2-0), Li Punti-Calangianus (1-1) e Sant'Elena-San Teodoro (2-1), il turno si chiuderà il 3 aprile con Iglesias-Villacidrese e Tempio-Ferrini.

L'Ilva che ha 12 punti di vantaggio e una gara in più da giocare sul Villasimius, ha la possibilità di conquistare la D in anticipo. Come la Tharros ha la possibilità, vincendo sabato, di salvarsi in anticipo.

