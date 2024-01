Due anticipi sabato nel campionato di Eccellenza per la seconda giornata di ritorno. La capolista Ilvamaddalena ospiterà il Calangianus con l'obbligo di riscattare la prima sconfitta stagionale subita domenica scorsa sul campo dell'Ossese.

Per la saquadra di Carlo Cotroneo, la vittoria è d'obbligo per evitare il ritorno del Tempio, ora secondo (con la Ferrini) a sette punti dall'Ilva ma con una gara da recuperare.

«Ci attende un compito difficile, il Calangianus è squadra temibile da affrontare con grande determinazione», afferma Cotroneo.

In programma anche Li Punti-Tharros: le due squadre viaggiano appaiate in classifica con 19 punti e rischiano di essere risucchiate in zona play-out. Tutte le altre gare in calendario si giocano domenica.

