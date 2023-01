Il maltempo fra pioggia e neve costringe al rinvio di quattro partite di calcio sardo, con altri stop possibili nel corso del weekend. In bilico anche il match di Serie D di domenica (ore 14) COS Sarrabus Ogliastra-Vis Artena, perché il campo di Tertenia è completamente ricoperto di neve, e il derby Idolo-Tortolì di Promozione B (domani ore 15.30 ad Arzana).

I rinvii

In Eccellenza salta per impraticabilità di campo Villacidrese-Sant'Elena, quindi scendono a due gli anticipi di domani: Latte Dolce-Lanusei alle 15 e Ghilarza-San Teodoro alle 16. In Promozione non si giocano dal Girone B Tonara-Arborea e dal C Buddusò-Luogosanto, anch'esse previste per domani alle 15, in Prima Categoria salta Seulo-Oristanese. Per il momento sono tutte rinviate a data da destinarsi, tranne Tonara-Arborea che si recupera mercoledì prossimo alle 15.

© Riproduzione riservata