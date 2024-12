Per la squadra sarda di Eccellenza che parteciperà ai playoff nazionali il primo avversario arriverà dal Lazio. È quanto ha stabilito la Lega Nazionale Dilettanti, con il regolamento della post season per le formazioni che proveranno a raggiungere la promozione in Serie D (diretta per la sarda che vincerà il campionato).

Al termine della stagione regolare, con il girone di ritorno dell’Eccellenza che inizierà lunedì 6 gennaio e si concluderà domenica 13 aprile, previsti i playoff regionali: seconda contro quinta e quarta contro terza, con andata e ritorno (novità rispetto agli scorsi tornei) dove a giocare in casa la seconda partita sarà la squadra meglio piazzata nella stagione regolare, che passerà il turno in caso di parità al termine del doppio confronto e dei supplementari. Finale con lo stesso meccanismo ma in gara secca e in campo neutro.

I playoff regionali non si giocheranno nel caso in cui la differenza fra seconda e terza in classifica dovesse essere di almeno dieci punti, con la seconda di Eccellenza che sarebbe direttamente promossa alla fase nazionale. Di contro, con almeno dieci punti fra seconda e quinta o fra terza e quarta salterebbe solo la semifinale dedicata. Se la vincente della Coppa Italia (finale tra Ossese e Villasimius, nei prossimi giorni l’annuncio su data e luogo) dovesse ottenere la promozione in Serie D tramite la fase nazionale di coppa, ai playoff subentrerebbe la sesta del campionato.

Ai playoff nazionali sono in palio sette posti per la promozione in Serie D, raggiungibili attraverso due turni. La formazione della Sardegna affronterà nel primo la seconda del Girone A dell’Eccellenza del Lazio, andata il 25 maggio e ritorno l’1 giugno. Chi passa affronterà nella doppia sfida decisiva per la promozione una tra Marche e Girone A dell’Emilia-Romagna (8 e 15 giugno le date delle partite).

In Eccellenza, al termine del girone d’andata, la classifica è la seguente: Monastir 38, Budoni 36, Ossese 33, Tempio 32, Calangianus 26, Iglesias 22, Nuorese 22, Villasimius 18, Alghero 17, San Teodoro 15, Ghilarza 15, Li Punti 14, Carbonia 14, Taloro Gavoi 14, Ferrini 11, Barisardo 8.

