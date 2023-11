In Eccellenza la dodicesima giornata ha segnato il ritorno alla vittoria dell'Ilvamaddalena capolista, che ha superato per 0-1 l'insidiosa trasferta di Gavoi col Taloro. Sono ora sei i punti di vantaggio per Carlo Cotroneo (che deve scontare una lunga squalifica) e i suoi sulla prima inseguitrice, il Tempio che sempre sabato ne ha rifilati quattro al San Teodoro: prove di fuga per l'Ilva, che adesso avrà due sfide casalinghe consecutive contro Bosa e Ghilarza (non certo facili). Al terzo posto torna la Ferrini, che si rilancia con la prima vittoria in trasferta 1-3 a Villaperuccio sul Carbonia: i cagliaritani, reduci da tre pareggi e una sconfitta, hanno dato un segnale e nel finale si è registrato anche l'esordio di Pedro Alexandre, centrocampista cagliaritano classe '99 cugino di Zito Luvumbo. Crolla invece il Ghilarza, che esce dal podio battuto 4-0 dal Bosa a Bonorva.

Problemi in coda. Nelle due partite di domenica altrettanti successi esterni: il Calangianus mette nei guai il Sant'Elena passando 0-1 a Capoterra, l'Ossese supera 3-4 il Li Punti. Comincia a essere problematica la situazione dei biancoverdi di Marco Piras, sempre costretti a trovare un campo dove giocare e quartultimi agganciati a 12 punti dall'Iglesias che ha battuto il Barisardo. Il Calangianus, invece, resta sempre penultimo ma a -4 dalle squadre che la precedono. Ultima, con appena due pareggi in undici partite, la Villacidrese battuta dalla Tharros: la formazione di Graziano Mannu, attesa da qualche novità nell'imminente mercato di dicembre, sarà chiamata a una forte risalita.

Prossimo turno. Oltre a Ilvamaddalena-Bosa il big match della tredicesima giornata di Eccellenza sarà Ferrini-Tempio. Sfide fondamentali in chiave salvezza con San Teodoro-Sant'Elena e Villacidrese-Iglesias (da capire in quale impianto, non potendo giocare a Villacidro), mentre il Calangianus riceve il Li Punti e il Barisardo resta fermo. Torna a giocare il Villasimius dopo il turno di riposo con il Taloro Gavoi sul suo campo, le altre sono Ghilarza-Carbonia e Ossese-Tharros. Per gli oristanesi, intanto, ridotta da dieci a otto giornate la squalifica di Simone Calaresu dopo la contestatissima questione della partita col Calangianus (ne ha già scontate due).

