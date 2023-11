Sta diventando una (non certo positiva) tendenza del calcio sardo quella di vedere pesanti squalifiche da parte del Giudice Sportivo.

Dopo le dieci giornate date la scorsa settimana a Simone Calaresu della Tharros, ieri sono stati in due a prendere quattro turni: Roberto Piroddi, attaccante del Sant'Elena, e Carlo Cotroneo, allenatore dell'Ilvamaddalena capolista. Il primo è stato espulso domenica a Ghilarza per aver spinto un avversario col petto e le mani, facendolo cadere a terra e subito dopo colpendolo con una testata rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. Il secondo, invece, era già in tribuna per squalifica e nello 0-0 di sabato col Tempio ha rivolto frasi ingiuriose e minacciose verso la terna arbitrale per tutta la partita, venendo riconosciuto dal direttore di gara pur essendo fuori dal campo in una tribuna secondaria. Cotroneo aveva già ricevuto una giornata dopo il pari per 1-1 fra Carbonia e Ilva nel precedente turno di campionato.

Gli altri. Due giornate a Gabriel Soro del Taloro Gavoi, poi una a diversi giocatori: Lorenzo Pes (Bosa), Romolo Putzu (Calangianus), Costantino Chidichimo (Carbonia), Diego Di Pietro (Ilvamaddalena), Simone Troisi (Li Punti), Jacopo Malesa (San Teodoro), Andrea Delussu (Taloro Gavoi), Salvatore Gallo (Tempio), Marco Carboni (Tharros), Antonio Fantasia (Villacidrese) e Julián Marcos Miranda (Villasimius).

