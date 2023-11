Per le squadre galluresi del torneo di Eccellenza il 10 turno va in archivio con 1 vittoria(Tempio), 2 pareggi esterni(Ilvamaddalena e San Teodoro-Porto Rotondo), ed una sconfitta,anch'essa esterna (Calangianus). Il calcolo dei punti ottenuti è presto fatto, sono 5.

Gli stessi del turno precedente, ma in questa occasione c'è una sconfitta di mezzo , quella dei giallorossi, che è anche la prima della gestione Malu. Va da se che il titolo di apertura vada di buon diritto all'unica squadra gallurese vincente, vale a dire quella cara al presidente Salvatore Sechi, che oltretutto ha potuto ammirare una superba prestazione da parte dei suoi. Ha funzionato alla perfezione la batteria avanzata tempiese,con i goal delle punte: Aiana, Virdis, Igene.

Certamente un ottimo biglietto da visita in vista del prossimo turno (11) , anticipato a sabato, quando renderanno visita alla capolista Ilva. A proposito di quest'ultima c'è da dire che ha impattato sul terreno del Carbonia, ma ciò nonostante, ha mantenuto un buon margine sulle inseguitrici, che non hanno saputo approfittarne. Eccezzion fatta per il Tempio , che con il successo sui guilcerini si è portato al secondo posto(17 punti), distaccato di 6 punti dagli isolani (23) e come già anticipato le due si affronteranno sabato in un derby mare-monti , che si annuncia spettacolare ,vibrante e combatuttissimo.

Un altro punto in trasferta ,assai importante, è stato conquistato dal San Teodoro, ed è un vero peccato che comunque si ritrovi, in seguito alla sosta del nono turno, invischiato nella zona play out. Di positivo rimane il fatto che questo è il quinto risultato utile consecutivo della gestione Riccardo Sanna. Il rovescio della medaglia è rappresentato dalla sconfitta del Calangianus, che fa seguito ai tre risultati utili di fila. I giallorossi oltre che perdere hanno di che lamentarsi per il serio infortunio occorso, a fine primo tempo , al portiere Forzati, trasportato in ospedale, e che sarà assente per un paio di settimane.

Domenica prossima, intanto, al "Signora Chiara" sarà di scena l' Iglesias. Sarà questo un confronto, per entrambe, da ultima spiaggia, con i padroni di casa obbligati a vincere in caso contrario le cose si complicherebbero, con lo spettro della retrocessione che diverrebbe quasi una realtà.

