Finora non avevano mai pareggiato. L’anticipo della decima giornata del campionato di Eccellenza tra Bosa e Li Punti è terminato 2-2. I sassaresi per due volte in vantaggio sono sempre stati sempre raggiunti. Le reti per i rossoblù sono state realizzate da Coquin su rigore e da Mastromarino, per gli ospiti a segno Oggiano e Ivan Delrio. Si ferma così a tre il filotto di vittorie per il Bosa. Per il Li Punti un punto che giunge dopo sei sconfitte di fila.

Nel girone B di Promozione la Tharros si aggiudica il big match della settima giornata. La squadra di Tonio Madau ha piegato (3-1) la capolista Macomerese che così ha perso l’imbattibilità. Ora gli oristanesi sono ad un solo punto dalla vetta. A segno per i biancorossi Orrù (doppietta) e Atzeni, per la Macomerese Foddai. Nello stesso girone il Samugheo ha espugnato (1-2) il campo del Sadali. Nel girone C, il San Teodoro ha battuto il Porto Torres con una rete di Putzu. I viola balzano in terza posizione in attesa delle gare di domani.

