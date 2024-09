Palla al centro, domenica tutti in campo per l'esordio nel campionato di Eccellenza: 16 le protagoniste, con tantissime grandi del passato con trascorsi tra serie C (vedi Alghero, Nuorese, Tempio e Carbonia) e Serie D (leggi Iglesias, Budoni e Calangianus).

Un campionato che si annuncia affascinante, capace di riportare sui campi il pubblico delle grandi occasioni e non solo nei derby. «Un campionato straordinariamente importante – dice il presidente della Figc, Gianni Cadoni - con le squadre che si portano avanti gli juniores e il settore giovanile: a tutte le società auguro una stagione ricca di soddisfazioni».

In campo quindi domenica a partire dalle 16: il programma prevede Barisardo-Li Punti, Carbonia-Budoni, Calangianus-Alghero, Ghilarza-Villasimius, Monastir-Taloro, Nuorese-Tempio, Ossese-Ferrini e San Teodoro Porto Rotondo-Iglesias.

Tante la cosiddette partite clou: Carbonia-Budoni, Nuorese-Tempio, Calangianus-Alghero sono forse quelle che si portano dietro il fascino di un passato illustre ma anche l'obiettivo di un grande rilancio.

Attesa anche a Ghilarza, Monastir, Ossi, San Teodoro, Barisardo. La scelta non manca anche perché a presentarsi a questa nuova magica sfida sono squadre in gran parte rivoluzionate con giocatori dal grande passato, ma anche tanti giovani talenti alla ricerca della consacrazione.

