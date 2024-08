Il Barisardo (Eccellenza) fa shopping. La società sta allestendo una squadra competitiva per cercare di ripetere e, possibilmente migliorare, il risultato della passata stagione.

Il presidente Roberto Ibba ha annunciato l’acquisto del fortissimo difensore centrale Marko Klisura (classe1992) che vanta anche una presenza nella nazionale serba (nel 2017 contro gli Stati Uniti). Nella scorsa stagione ha giocato col Maj Ruma. Ben 46 presenza nella Super Liga Serba e due reti realizzate. Ha giocato pure in Uzbekistan, in India, in Bosnia ed in Macedonia. Sempre nel reparto difensivo arriva Kristian Firulensko, classe 2003, nato a Vincenza, con doppia nazionalità italiana e serba, la scorsa stagione al Lanerossi Vicenza.

È cresciuto nelle giovanili del Vicenza e ha indossato la maglia del Cartigliano. Preso anche il portiere sloveno Marko Deronja (1995), ex NK Kety Emmi Bistrica (Slovenia) e con esperienze in Germania, in Austria, in Romania ed in Lituania. Confermati il difensore Alessandro Restivo, il portiere Riccardo Pisu (2003) ed Emanuele Daga (2003).



